Assist di Dimarco per l'1-0 di Mancini, gol di Esposito per il 2-0 definitivo dell'Italia alla Moldavia. La Nazionale azzurra vince solo nel finale e lo fa grazie agli interisti entrati dalla panchina. C'è preoccupazione per le condizioni di Dumfries.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print