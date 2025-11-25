Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV, trasmettendo fiducia e lucidità nonostante la sconfitta nel derby. "Avrò tempo domani di parlare - ha esordito il tecnico nerazzurro -. Abbiamo analizzato Milan e Atletico, oggi abbiamo svolto la rifinitura per essere al meglio. Qui non è mai facile giocare, affrontiamo una squadra organizzata che può mettere in difficoltà chiunque”.

L’Inter, secondo Chivu, dovrà fare una gara matura: "Servirà equilibrio, l’atteggiamento giusto e le letture corrette per far male a loro. Sarà una partita intensa, ma siamo pronti a giocarcela”.

Il derby perso non lascia strascichi, anzi porta indicazioni utili: "È un’altra competizione. Voglio vedere le cose buone fatte nel derby, magari con un pizzico di fortuna in più. Siamo contenti del percorso, una sconfitta contro il Milan non è il massimo ma è arrivata dopo una grande prestazione".

Chivu riconosce che, a volte, gli episodi possono pesare: "Purtroppo siamo usciti senza niente, quindi un po’ di fortuna serve. Ma la squadra c’è e lo ha dimostrato".