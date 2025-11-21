Prepariamoci insieme a Inter-Milan, derby in programma domenica sera a San Siro. Le ultimissime di formazione e i due principali dubbi di mister Chivu, alla sua prima stracittadina milanese da allenatore. Sarà il primo derby storico a San Siro diventato di proprietà di Inter e Milan, ci saranno le coreografie?

Data: Ven 21 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
