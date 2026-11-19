Passi avanti importanti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport. "Sia l’Inter sa Calhanoglu hanno il desiderio di allungare il proprio matrimonio - si legge sul quotidiano -. Se lo sono già detti, avviando, nel contempo, la trattativa per il rinnovo. Il giocatore pare non avere più tutta questa voglia di trasferirsi in Turchia. Vero che ci sarebbe un ingaggio importante ad attenderlo. Ma all’Inter sta alla grande e Milano è ormai la città sua e pure della sua famiglia. E allora perché non proseguire? A patto, però, di essere accontentato da un contratto importante, adeguato al suo peso all’interno della squadra".

I ragionamenti in casa Inter riguardano anche l'eventuale sostituto. Oggi è Zielinski, che però un classe 1994 e non può quindi essere considerato una soluzione a lungo raggio. Potrebbe diventarlo Stankovic ma ad oggi serve un ulteriore apprendistato. "Così, la conclusione delle riflessioni in viale Liberazione è stata: piuttosto che andare a caccia di un nuovo regista, con inevitabile e cospicuo esborso di milioni, tanto vale proseguire con Calhanoglu. Che, con un’attenta gestione dei suoi muscoli fragili, resta in ogni caso il miglior interprete del ruolo".

Il centrocampista dovrà eventualmente digerire la nuova politica contrattuale. "A Calhanoglu e al suo entourage - si legge ancora - è stata già illustrata la situazione. C’è la disponibilità a riconoscergli un ingaggio non particolarmente distante da quello attuale, vale a dire 6,5 milioni. Tuttavia, per portare a casa l'intero “malloppo”, occorre che l’Inter conquisti trofei, che faccia strada in Champions e che lo stesso centrocampista giochi un adeguato numero di partite".