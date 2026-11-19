Passi avanti importanti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport. "Sia l’Inter sa Calhanoglu hanno il desiderio di allungare il proprio matrimonio - si legge sul quotidiano -. Se lo sono già detti, avviando, nel contempo, la trattativa per il rinnovo. Il giocatore pare non avere più tutta questa voglia di trasferirsi in Turchia. Vero che ci sarebbe un ingaggio importante ad attenderlo. Ma all’Inter sta alla grande e Milano è ormai la città sua e pure della sua famiglia. E allora perché non proseguire? A patto, però, di essere accontentato da un contratto importante, adeguato al suo peso all’interno della squadra".
I ragionamenti in casa Inter riguardano anche l'eventuale sostituto. Oggi è Zielinski, che però un classe 1994 e non può quindi essere considerato una soluzione a lungo raggio. Potrebbe diventarlo Stankovic ma ad oggi serve un ulteriore apprendistato. "Così, la conclusione delle riflessioni in viale Liberazione è stata: piuttosto che andare a caccia di un nuovo regista, con inevitabile e cospicuo esborso di milioni, tanto vale proseguire con Calhanoglu. Che, con un’attenta gestione dei suoi muscoli fragili, resta in ogni caso il miglior interprete del ruolo".
Il centrocampista dovrà eventualmente digerire la nuova politica contrattuale. "A Calhanoglu e al suo entourage - si legge ancora - è stata già illustrata la situazione. C’è la disponibilità a riconoscergli un ingaggio non particolarmente distante da quello attuale, vale a dire 6,5 milioni. Tuttavia, per portare a casa l'intero “malloppo”, occorre che l’Inter conquisti trofei, che faccia strada in Champions e che lo stesso centrocampista giochi un adeguato numero di partite".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 11:30 Il Barcellona non molla Bastoni, è un pallino del ds Deco. Dipende da Flick
- 11:16 TS - Premier Inter, a Bergamo la prima coi tre inglesi a disposizione
- 11:02 TS - Inter U23, introiti scontati: quanti giovani interessanti
- 10:48 Inter e Nike insieme per una nuova Air Force 1: la sneaker nerazzurra debutta il 19 novembre
- 10:34 Ranocchia: "Ero apatico, mi tremavano le gambe". E la fascia...
- 10:20 Il Giorno - Jeltsch, Alisson, Anguissa: i nomi sul taccuino dell'Inter tra gennaio e l'estate
- 10:06 CdS - Bastoni, piede caldo: terzo in A in una particolare statistica
- 09:52 Darmian: "Inter, sei anni bellissimi ma volevo continuare. Inzaghi? Dico che..."
- 09:38 CdS - Inter a caccia del terzo clean sheet di fila: non accade da sei mesi
- 09:24 Bonazzoli: "Zanetti e Samuel ti facevano capire con l'atteggiamento. Ho un rammarico"
- 09:10 Maran e il trionfo con l'Albania: "Tanti "italiani" e un Manaj nel pieno della maturità"
- 08:56 Mendy: "Difficile contrastare l'Inter. Attaccanti in A? Impressionato da due nerazzurri"
- 08:42 Hernanes: "Inter più forte, ma la Lazio può fare come il Leicester. E dopo il derby..."
- 08:28 GdS - Bastoni nella sua Bergamo per ritrovarsi dopo l'azzurro. In quale posizione?
- 08:14 CdS - Calhanoglu e l'Inter avanti insieme: volontà comune e i perché della scelta
- 08:00 GdS - Inter, idea Provstgaard: c'è il prezzo per il danese. Che ha già vinto una Champions
- 02:30 AIC, approvato il bilancio del Fondo di Fine Carriera: 20,5 mln liquidati
- 01:30 Presidenza FIFA, il Giappone ufficializza la candidatura di Kozo Tashima
- 00:00 La forza sconosciuta dell'Inter: avrà ragione Ausilio?
- 23:43 Inter Women, niente impresa a Madrid. Magull: "Punite da due episodi"
- 23:29 Gautieri: "Inter e Roma si giocheranno il titolo. Sulla Lazio..."
- 23:15 Tiri totali, l'Inter ci prova sempre: i numeri a confronto con la Roma
- 23:01 GdS - Inter, nove partite per chiudere l'anno: Provedel avrà le sue chance
- 22:47 Maresca ritrova l'Inter dopo quasi un anno: l'ultima volta fu vittoria
- 22:34 Cambiaghi dopo la sconfitta di Madrid: "Orgogliose di aver alzato il livello"
- 22:21 Jaselli a FcIN: "Lautaro come Meazza, lui e Pio lo supereranno"
- 22:07 Inter Women ko a Madrid, Sassarini: "Prestazione decisamente positiva"
- 21:51 Frosinone, Calò: "Possiamo salvarci. E ora contro Milan e Inter..."
- 21:37 Pressing alto in Serie A: Inter seconda, comanda il Frosinone
- 21:23 Qui Atalanta - Sarri riabbraccia i primi nazionali. Raspadori e Bellanova recuperati
- 21:09 Inter Women sconfitta a Madrid: il Real vince 3-1, nerazzurre in 10 per più di un tempo
- 20:54 Ranking FIFA - La Spagna chiude il 2026 al primo posto. Italia 14esima
- 20:40 Buonfiglio: "Chi preferisco tra Galliani e Malagò? Non lo dico nemmeno sotto tortura"
- 20:25 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 20:10 Hristov: "Pio Esposito e l'esultanza, vi racconto com'è nata. E allo Spezia..."
- 19:56 Sneijder e la semifinale del 2010: "Mourinho fece sembrare il Barcellona una squadra normale"
- 19:42 Costacurta: "L'Inter resta la più forte in Italia. Ma deve capire una cosa"
- 19:28 Balotelli: "Mourinho faceva giochetti psicologici". Poi l'aneddoto su un Chievo-Inter
- 19:13 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:00 Rivivi la diretta! Riecco la THULA, le ultime verso ATALANTA-INTER. Un DIFENSORE a GENNAIO? NOMI e IDEE
- 18:56 Donnet, CEO Generali: "Siamo più forti che mai coi business diversificati"
- 18:42 Conte: "Vicino alla Juve prima di andare all'Inter, poi presero Sarri"
- 18:28 Toni: "L'Italia ha trovato un gran bel centravanti scoprendo Esposito"
- 18:13 Inter Women sfida il Real Madrid: le scelte ufficiali di Sassarini
- 17:59 Uva: "EURO2032, programma per le sedi in linea. Stadi pronti nel 2031"
- 17:44 Shaqiri: "Nella mia Inter un grande casino. Ma furono sei mesi perfetti"
- 17:30 Flachi: "Lasciamo in pace Esposito. Avrà una grande carriera"
- 17:15 Rebus difesa per la trasferta Bergamo: chi giocherà in mezzo?
- 17:00 Zielinski: "Tutti i miei passaggi a segno? Ok, ma non abbiamo vinto"
- 16:48 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione: adesso è 14esima
- 16:34 Milano Dukes, Pugh: "NFL in Italia? Se guardiamo al Generali Stadium..."
- 16:19 Gatti, ex consulente Corioni: "Gli Esposito a Brescia convincendo il padre"
- 16:05 Generali Stadium, appello di Abodi: "Bisogna accelerare sui cantieri"
- 15:51 InterNazionali, il bilancio finale: 4 gol e 1 assist per i nerazzurri
- 15:37 Stoccarda, Hoeneß ride: infermeria quasi vuota. Ma Stiller lavora a parte
- 15:23 Fondazione Inter e Inter Campus, legame vivo: "Garantiremo lo sviluppo"
- 15:09 Abodi: "Nazionale, non abbattiamoci per la sconfitta in Belgio"
- 14:54 Nasce Fondazione Inter: un nuovo impegno per le comunità
- 14:45 Lautaro dalle tentazioni spagnole al possibile prolungamento con l’Inter
- 14:31 San Siro, nel 2025-2026 ricavi in crescita anche oltre il calcio
- 14:17 Transfermarkt - Presenze allo stadio, l'Inter mette la freccia sul Bayern
- 14:04 Barcellona, Bastoni o Schlotterbeck. Non c'è accordo tra Flick e Deco
- 13:50 Simonelli: "Stadi e diritti le urgenze principali della Serie A"
- 13:36 Malagò: "Nel giro di due mesi qualcuno ha cambiato idea"
- 13:23 L'Inter Women stasera a Madrid: le convocate del Real
- 13:08 Cairo: "Tanti fondi investono nel calcio italiano per un motivo"
- 12:54 Marcandalli: "Bastoni il difensore più completo in Serie A"
- 12:40 Zielinski esaltato in Polonia: determinante come Kroos o Rodri
- 12:30 Globe Soccer Awards, aperte le votazioni: tanta Inter tra le nomination
- 12:20 Serie A, arbitri 12a giornata: Maresca per Atalanta-Inter, Gariglio al VAR