Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, parla oggi alla Gazzetta dello Sport. Facendo anche qualche passo indietro, ma con una consapevolezza diversa rispetto a quando cresceva nel vivaio interista. Da allora è cambiato "il lavoro nella quotidianità, l'approccio. Ho capito che quello che arriva bisogna tenerselo stretto e dare il massimo, con più responsabilità. E poi ho detto: mi devo dare una svegliata".

"Uno stimolo avere compagni così giovani? Io alla loro età mi allenavo all'Inter con Zanetti e Samuel, con i loro atteggiamenti facevano capire tante cose, senza parole. Ora tocca a me. Dove avrei potuto fare meglio? Forse il rammarico più grande è stato non essere riusciti a salvarci con la Cremonese l'anno scorso. Poteva nascere qualcosa di importante".