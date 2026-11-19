Un attivo complessivo di 207,2 milioni, un avanzo di esercizio di 1,7 milioni e oltre 20,5 milioni liquidati agli iscritti nella stagione sportiva 2025/26. Sono questi i principali risultati del bilancio del Fondo di accantonamento delle indennità di Fine Carriera per i giocatori e allenatori di calcio, approvato oggi. Dal 1975 a oggi, informa una nota, il Fondo ha distribuito in media più dell'84% degli avanzi generati e liquidato oltre 30.000 posizioni, riconoscendo le somme dovute ai professionisti che avevano regolarmente versato i contributi previsti.

Il presidente del Fondo, Leonardo Grosso, ribadisce l'impegno dell'ente nella tutela delle somme accantonate: "I risultati del 2025/26 confermano la stabilità della gestione e, soprattutto, la capacità di assicurare con continuità le prestazioni previste” - afferma. “Dietro ogni voce di bilancio c'è il futuro di un professionista. Per questo amministriamo le risorse con prudenza, responsabilità e una costante attenzione alla loro protezione. Gli oltre 20,5 milioni di euro corrisposti nella stagione 2025/26 rappresentano la dimostrazione concreta della nostra capacità di rispettare gli impegni assunti".