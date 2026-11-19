Sta prendendo corpo un nome per la difesa dell'Inter. Si tratta di Oliver Provstgaard, 23 anni, danese, protagonista di un grande avvio di stagione alla Lazio oggi capolista. "Arrivato a Formello nel febbraio 2025 con un'intuizione felice, una delle colonne ora erette da Gattuso, costerebbe una quarantina di milioni, non proprio l'operazione da costruire con facilità a gennaio", riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

"Non c'è nulla di cui stupirsi: l'interesse per Provstgaard è generalizzato, nessuno in A è rimasto insensibile alle caratteristiche fisiche e alla capacità di costruire il gioco da dietro del talento danese. Semmai, contemporaneamente, in viale della Liberazione devono fare una riflessione più ampia sul reparto difensivo e monitorare nel dettaglio l'apporto di John Stones, campione inglese che da qualche anno litiga con muscoli capricciosi. Stones ha un contratto non lungo, esteso fino al 2028, ma in caso di nuovi guai un intervento sul mercato sarebbe quasi obbligato".

Di recente le due società, Lazio e Inter, hanno chiuso alcuni affari per Provedel e Frattesi, per il quale il canale è ancora aperto visto che i biancocelesti hanno il diritto di riscatto. Su Provstgaard, peraltro, c'è anche una curiosità che riguarda... i videogiochi. "Giocava già con gli amici, poi ha iniziato a competere seriamente fino a diventare campione. In quella finale eChampions '21 superò l'italiano Raffaele Cacciapuoti e incassò 75 mila euro. Chivu sappia che ha condiviso il premio con l'amico Emil che lo aveva spinto a iscriversi: il centrale è grande, grosso e pure generoso".