Matteo Darmian ha ripreso la sua avventura in Serie A con il Bologna dopo la lunga militanza nell'Inter. "Sono stati sei anni bellissimi, nei quali ho avuto l'opportunità di vincere tanto - dice al Corriere dello Sport -. Mi porto dentro tutto quello che abbiamo vissuto e costruito, sia dentro sia fuori dal campo. Si è creato qualcosa di importante anche con i tifosi e posso soltanto parlare bene di quegli anni".

Nel corso dell'intervista Darmian parla anche di Simone Inzaghi ("Oltre a essere un grande allenatore, ho un ricordo molto positivo di lui") e delle settimane vissute senza squadra. "È stata una situazione nuova per me, perché non mi era mai capitato in tutta la carriera. La mia volontà era quella di continuare a giocare e mi sono sempre allenato, convinto che potesse arrivare un'opportunità. Mi dispiace per Emil Holm, perché la possibilità di venire qui si è concretizzata dopo il suo infortunio. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Più passava il tempo e più diventava difficile, soprattutto perché non potevo allenarmi con un gruppo. Quella è stata la parte più complicata. Sono comunque riuscito a stare con la famiglia e a godermi una vacanza più lunga rispetto a quelle che avevo fatto negli altri anni. Ho vissuto quell'estate in maniera diversa".