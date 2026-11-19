Ha giocato sia nella Lazio che nell'Inter, ma pur manifestando il dovuto rispetto per le squadre in cui è stato, quando Hernanes parla dei biancocelesti esprime una simpatia e una nostalgia che sembrano di un tono superiore. Oggi il brasiliano è protagonista di un'intervista alla Gazzetta dello Sport e parla di Scudetto, anche in chiave Lazio.

"Perché non può vincerlo? Mi è venuto in mente il Leicester: non ci credeva nessuno, e invece ha vinto il titolo diventando la Cenerentola della Premier League. Io dico che la Lazio ha il 15% di portare a casa il campionato. Anche se la più forte resta sempre l'Inter. È chiaro che alla Lazio sono affezionato, così come a Inter, Juve o agli altri club in cui ho giocato. La mia felicità nel vederla li deriva dal fatto che quando arrivai dissi a tutti che il mio obiettivo era vincere lo scudetto a Roma. Mi diedero del pazzo: "Qui lottiamo per andare in Europa, non vinceremo mai", dicevano. Io ho sempre combattuto quella mentalità. Sognavo di vincere e di lottare per lo scudetto. Vederla lassù mi emoziona".

Dice di aver perdonato Lotito per la cessione. "L'ho fatto subito. All'epoca la presi malissimo, poi ci siamo chiariti. L'Inter offri molti soldi, io avevo l'ambizione di vincere lo scudetto", racconta. "La favorita per lo Scudetto? L'Inter. Marotta e tutta la dirigenza sono un punto di riferimento. La squadra è completa, forte ovunque, solida Dopo la batosta del derby ho avuto l'impressione che la squadra abbia ripreso a girare a pieno ritmo. Come se avessero pensato "ok, ora si fa sul serio". Occhio anche alla Roma, comunque".