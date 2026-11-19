Il Corriere dello Sport ha raccolto oggi tutta una serie di dati Opta riguardanti la Serie A. Uno di questi riguarda da vicino Alessandro Bastoni e la sua capacità di essere utile in fase di costruzione. Il dato riguarda i passaggi riusciti.

"Il bolognese Ferguson è al top (754), la manovra rossoblù - si legge - si affida a lui in mezzo al campo (lo scozzese, peraltro, è primo anche per falli commessi: 23). Curiosamente, al secondo e terzo posto ci sono due difensori: Ramon del Como (733) e Bastoni dell’Inter (700). Un dato che conferma l’importanza di chi gioca dietro nella costruzione della manovra".

