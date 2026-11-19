Alessandro Bastoni si prepara a una nuova sfida da ex contro l'Atalanta, nel quale settore giovanile è cresciuto prima di essere acquistato dall'Inter ormai nel lontano 2017, passando attraverso l'esperienza a Parma e cominciando poi il percorso con l'Inter.

"Domenica - ricorda La Gazzetta dello Sport - sarà la quattordicesima volta che il campo metterà Basto davanti al suo passato, al primo binomio nerazzurro della sua carriera. Tornerà a Bergamo e potrà farlo nel solito ruolo di braccetto mancino oppure da centrale, come nelle ultime uscite. Certo, quest'ultima è stata una soluzione ai limiti dell'emergenza e delle esigenze di rotazione in assenza di John Stones li in mezzo, ma ora che l'inglese è tornato (e con Manuel Akanji altrettanto a disposizione di Cristian Chivu) la porzione mancina della linea a tre dovrebbe tornare ad essere la "mattonella" di proprietà dell'azzurro. Quel che è sicuro è che un Alessandro centrale non è più né una novità né un esperimento. Nella sua Bergamo domenica ci sarà poco spazio per la nostalgia. L'Inter riprende la marcia in campionato, e soprattutto la rincorsa alla Lazio prima, e Bastoni vuole ritrovarsi dopo un'ultima uscita non brillantissima con la Nazionale".