A 20 anni è già un elemento chiave del Cagliari di Fabio Pisacane, che spesso e volentieri gli dà fiducia dal primo minuto, provando a sfruttare le indubbie qualità atletiche e l'entusiasmo che lo accompagna sempre. Al punto che anche l'Inter lo ha notato e lo ha aggiunto ai nomi sul proprio taccuino. Paul Mendy è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha affrontato vari argomenti personali.

In tema di attaccanti, quelli che lo hanno impressionato di più sono anche i big della nostra serie A: "Lautaro è fenomenale, Malen fortissimo. E poi c’è Thuram" . Con il quale, almeno fisicamente, c'è una certa somiglianza. Dagli attaccanti alle squadre che ha incrociato in questa stagione: "Credo che l’Inter sia la più forte. Quando ci abbiamo giocato contro (in Sardegna alla seconda giornata, ndr), abbiamo fatto una buona gara ma è stato molto difficile contrastarla. Mi piace anche la Roma, all’Olimpico abbiamo perso, ma avremmo meritato di più".