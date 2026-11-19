C'è un nuovo candidato alla presidenza della FIFA in vista delle elezioni di Rabat del prossimo 18 dicembre. La Federazione calcistica giapponese ha inviato una lettera alla FIFA segnalando il proprio presidente onorario Kozo Tashima. Nella sua tredicesima riunione del consiglio direttivo, tenutasi il 5 novembre, la JFA ha deliberato all'unanimità di raccomandare il Presidente onorario Tajima come candidato alla presidenza della FIFA. Dopo aver completato la documentazione necessaria, la Federcalcio dei Blue Samurai ha formalmente presentato ieri la sua lettera di raccomandazione. Successivamente, in conformità con le norme FIFA, verranno effettuate le valutazioni di ammissibilità per ciascun candidato, incluso il Presidente Onorario Tajima. Una volta confermato che i candidati soddisfano i requisiti di qualificazione, la FIFA annuncerà ufficialmente i candidati alla poltrona al momento occupata da Gianni Infantino.

Di seguito le parole di Tashima: "Vorrei utilizzare questa esperienza per promuovere una governance più forte e una gestione organizzativa più trasparente in seno alla FIFA. Inoltre, ci auguriamo che il calcio, lo sport più amato al mondo, continui a regalare sogni, speranza, ispirazione e passione alle persone di tutto il globo, ampliando al contempo l'ambiente in cui molti bambini possano giocare in tutta tranquillità. Comunicheremo inoltre al mondo l'importanza del fair play, del rispetto e dell'integrità, che sono i fondamenti del calcio e dello sport in generale. Con un forte senso di missione e determinazione, affronteremo questa sfida affinché la FIFA possa diventare un'organizzazione più sana e affidabile e contribuire all'ulteriore sviluppo del calcio a livello globale