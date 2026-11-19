L'Inter si prepara alla sfida in casa dell'Atalanta con l'obiettivo di portare a casa un altro successo, magari confermando i progressi in difesa visti contro Feyenoord e Como. "La trasferta di Bergamo - si legge sul Corriere dello Sport - per l’Inter è una missione da tre punti, ma anche un’operazione per tenere la porta blindata. I precedenti fanno ben sperare e alzano l’asticella, visto che i nerazzurri negli ultimi 180’ per la prima volta in stagione hanno messo a referto due clean-sheet consecutivi. Il tutto di fronte a due squadre non certo “conservative”.

"I componenti della difesa dunque saranno tutti a disposizione, incluso Akanji che per un leggero affaticamento aveva saltato la seconda partita con la Svizzera. Già oggi Chivu inizierà a entrare nel merito delle scelte per la sfida in campionato di domenica, tenendo conto che soltanto tre giorni dopo l’Inter si esibirà in Champions contro lo Stoccarda e certe rotazioni saranno di fatto inevitabili - si legge ancora sul quotidiano -. In casa dei bergamaschi centrare il terzo clean-sheet consecutivo vorrebbe dire spezzare un digiuno che dura da sei mesi, da quando i nerazzurri nella passata stagione tra Serie A e Coppa Italia (contro Parma e due volte Lazio) per l’ultima volta non incassarono nemmeno una rete".