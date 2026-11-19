Salito agli onori delle cronache per un video in cui si complimentava con la sua squadra dopo aver raggiunto la promozione in Lega B di Nations League, Rolando Maran si gode il momento positivo della sua esperienza come ct dell'Albania. Una squadra composta da tanti giocatori che militano o hanno militato in Serie A.

"Sì, negli ultimi anni hanno abbandonato la Serie A Berisha, Strakosha, Djimsiti, Asllani, Ramadani. Ma ce ne sono altri e comunque il campionato italiano resta uno dei modelli più seguiti. Manaj era cresciuto nell'Inter, adesso è nel pieno della maturità e ha un approccio molto professionale. Sta segnando tanto".