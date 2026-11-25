Raimondo Catalano, tecnico dell'Audace Cerignola, nella conferenza stampa post-partita ha commentato così il successo contro l'Inter U23: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte con degli elementi che sicuramente nei prossimi anni vedremo negli altri palcoscenici. La squadra, dopo una sconfitta pesante e due settimane di sosta, ha fatto un'ottima partita. Oggi siamo entrati in campo più fluidi, facendo una grande partita in termini di qualità di possesso palla e gioco costruito. L'Inter ci ha messo in difficoltà, costruendo tante occasioni, ma complessivamente abbiamo meritato la vittoria".