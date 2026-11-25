Intervenuto ai microfoni di Inter TV prima del match contro lo Stoccarda, l’esterno nerazzurro Carlos Augusto presenta così il match: “Sappiamo come sono le partite di Champions, dobbiamo essere sul pezzo fin dal primo minuto. Loro sono una squadra che lotta su ogni pallone. Dobbiamo fare la nostra partita e poi essere attenti su ogni pallone. Sappiamo che ci sono tante partite ma il bello del calcio è questo, dobbiamo prepararci psicologicamente e atleticamente. Non sarà facile ma abbiamo le qualità per fare grandi partite. Le gare di Champions hanno alta intensità, affronti grandi squadre. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, anche senza palla. Sono certo che faremo una grande partita”, ha concluso.