Pareggio e qualche rimpianto nella 5ª giornata della Serie A Femminile per le nerazzurre. All'Arena Civica Gianni Brera di Milano l’Inter entra subito in partita e all’8’ trova il vantaggio con il rigore per il tocco di mano di Nash trasformato da Wullaert. Prima del quarto d’ora la formazione di Piovani raddoppia grazie alla doppietta personale dell’attaccante belga che con un sinistro potente sul primo palo supera Durand.

Il Sassuolo accorcia le distanze con il mancino di Clelland e nella ripresa completa la rimonta con il destro dalla distanza di Greve per il 2-2 finale.

