Le ultime verso Inter-Lazio, possibile ritorno al centro della difesa per Francesco Acerbi che non vede il campo da Napoli-Inter. Thuram verso una maglia da titolare al fianco di Lautaro, convocato da Scaloni per l'amichevole in Angola.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Ven 07 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print