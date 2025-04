"Ciao Fabio scrivo a te perchè sei l'unico rapporto che ho con gli interisti e col mondo Inter. Detto questo scusami se sarò un po lungo ma io che abito a Napoli e tifo inter da quando avevo 15 anni ora ne ho 72 e mio figlio ha la stessa passione per l'Inter ,e dopo ieri sera immagina il clima che c'è per noi.Sono ancora più orgoglioso di questa squadra anche se non dovessimo vincere niente e ad Inzaghi gli si deve dare atto di aver riportato l'Inter tra l'elite del calcio europeo e che da quando è arrivato si è sempre accontentato di quello che aveva e di quello che gli hanno dato,qualche giovane e parametri zero e nonostante questo il bilancio di questi 3-4 anni è sicuramente a suo favore anche per un fatto economico,quando mai la società ha guadagnato tanti milioni? Certo Inzaghi poteva evitare di sbilanciarsi sul triplete ,chissà forse ci credeva ma non aveva fatto i conti con gli infortuni e squalifiche ma sopratutto con la stanchezza fisica e mentale dei giocatori a cui va datto atto di quanto hanno fatto.Ora però Inzaghi deve sedersi a tavolo con la società e fare un bel discorsetto.Se vogliamo competere in Europa e in Italia questa è la lista dei calciatori da prendere prima di andare al mondiale per club se siete d'accordo bene se no arrivederci con ricordi bellissimi di questi anni. Per il resto speriamo almeno in un altra finale europea ,sarà difficile ,lo meriterebbero i giocatori,Inzaghi e i tifosi che hanno dato tanto in questi anni e la società deve farsi carico di aiutarli con prezzi adeguati al loro apporto affettivo.Fabio se hai tempo per dirmi tu come la pensi ,te ne sarei grato.Un salutto affettuoso e sempre AMALA".

Peppe

"Buongiorno a tutti gli interisti o Inter tristi dopo 3 sconfitte così c’è poco da rallegrarsi …… il mio parere,perché qui abbiamo l’occasione di esprimere proprio quello …..,e’ un po’ lo stesso di tutti perché ormai proprio tutti abbiamo realizzato che con una rosa così provare a competere su tutti i fronti era impossibile ma mi vorrei soffermare proprio sulla rosa stimolandovi ad una analisi che nessuno sta facendo . In questi 4 anni di gestione Inzaghi sono approdati in neroazzurro molti giocatori , mi è difficile riportare il numero esatto,alcuni di loro erano giocatori gia’ affermati altri giovani promesse ma comunque già visti altrove esprimere qualità certe . La mia impressione è che il numero di costoro che si sono dimostrati poi all’altezza del gioco di Inzaghi è piuttosto basso ( ricordo gli ultimi arrivati Palacios Bouchannan Martinez Zielinsky Taremi ed è uno zero su 5 ). La domanda quindi è : ma saranno davvero tutti così scarsi come appaiono improvvisamente nell’inter ? Vedo tutti sempre pronti ad alzare statue ad Inzaghi quando l’Inter esprime quel bel gioco che tutti apprezziamo ma poi quando le cose vanno male e’ sempre colpa dei giocatori e sembra che Inzaghi poverino stia facendo i miracoli con quei 4 brocchi che la tirchia società gli ha messo a disposizione ! Io credo che il nostro allenatore cerchi di esprimere un gioco molto preciso con movimenti quasi maniacali che pochi riescono ad interpretare alla perfezione ma che senza detta perfezione diventiamo una squadra difettosa che prende gol da chiunque e fa fatica a realizzarne , credo che puntare su una rosa che è di fatto la più vecchia di Europa sia stato un grave errore e non della società ma proprio di mister Inzaghi che non rinuncia mai ai soliti suoi senatori e si rifiuta categoricamente di inserire giovani ( ad inizio stagione ne avevamo 3 in rosa e 2 sono stati cacciati in esilio perche’ chiedevano di giocare e l’altro è rimasto a non giocare perché guarda caso inadatto ..) .nonostante tutto sento parlare di un altro rinnovo per Inzaghi assieme ai suoi senatori quasi quarantenni, certo si parla anche di giovani molto interessanti , li esige la proprietà ma difficile pensare che faranno una fine diversa dai colleghi pari età precedentemente sbarcati all’Inter ! Inzaghi è un buon allenatore, non certo il genio che qualcuno definisce ma con il grande difetto di non saper inserire giocatori nell’organico con facilità, una totale avversione nei confronti dei giovani ,che non so spiegare ma posso solo constatare , e per questo totalmente inadatto al progetto della nuova proprietà che purtroppo si potrebbe accontentare del fatto che nonostante l’ormai probabile “zero titoli “ entreranno nelle casse davvero molti soldi ma sinceramente non credo sia prevista nessuna suddivisione degli utili a noi tifosi ai quali fa sì piacere che la società guadagni ma solo perché speriamo di vedere investimenti importanti sul mercato ma se poi detti soldi vengono spesi per giovani che scaldano la panchina o risultano inadatti prima ancora di giocare un solo minuto …….. amala".

Alberto

"Buongiorno a tutti, come volevasi dimostrare, dopo gli ultimi arbitraggi dell'Inter, da parte del Grande allenatore del Napoli (incensato da tutti i giornalisti) non ci sono più "RETROPENSIERI". Quindi siamo arrivati al dunque, persa coppa Italia, perso il campionato, la partita con il Barcellona, lasciamo stare e lo dico prima della partita, cosa ci resta? un bel gruzzoletto per fare contenti il fondo che detiene la proprietà dell'Inter. Detto questo andiamo dal Sig Inzaghi (checche ne possano dire i vari giornalai), in quattro anni abbiamo regalato due scudetti e vinto quache coppetta che lascia il tempo che trova, questi sono i fatti, il resto romanzato dai giornalai non conta. Il Sig. Inzaghi ha fatto il suo tempo, non riesce a giocare con i giovani, l'Inter mi pare sia costretta ad affidarsi ai giovani già dal prossimo anno e poi sempre lo stesso gioco, gli stessi cambi, nessuna fantasia e schema diverso dal solito. Mi fermo qui, purtroppo i "Zero Tituli" da fantasma si sta trasformando in realta. Altra considerazione sulla società, malgrado tutti i torti subiti dagli arbitri, nessuna voce si è alzata dai dirigenti dell'Inter. evidentemente il campionato non doveva rivincerlo l'Inter. Cordiali saluti".

Domenico

"Dopo il derby è arrivata, del tutto inaspettata, la terza caduta e questa volta in casa, dinanzi al nostro pubblico. È una sconfitta molto dolorosa e difficile da digerire. Tale risultato sigilla davvero il regalo dello scudetto in favore del Napoli. Questa volta credo sia finita. L'inter non c'è più e gioca oramai sotto ritmo anche nei primi tempi. Siamo diventati i regala scudetti...l'ennesimo dopo quello donato al Milan..e non è bello, non si può più accettare. Non vedo cosa ci sia da sorridere e festeggiare dopo stagioni di questo tipo. Io non riesco proprio a comprendere chi si ritienga soddisfatto a prescindere! Ma va bene, ognuno ha le sue opinioni e le dobbiamo accettare... Ma per lo scrivente se la stagione finisse così..sarebbe da gettare nel secchio...e si dovrebbe giustamente catalogare come una stagione del tutto fallimentare. Ma avremo modo di analizzare tutte le responsabilità di ciò dopo il Barcellona ( la dirigenza la prima ad essere imputata per aver gestito uno dei mercati dei calciatori, più dannosi degli ultimi 15 anni!!) Per ora restiamo uniti e cerchiamo di stare vicini ai nostri ragazzi...loro meritano davvero i nostri abbracci e il nostro sostegno . Per gli altri ci sarà modo di rivedere tante cose.. Forza Inter!! Forza ragazzi non arrendiamoci!! Amala!".

Stefano

"Aspettiamo il 3 a 0 di mercoledì prossimo. Se ci va bene. Siamo cotti Inzaghi deve imparare da Conte che mente su tutto. Che vai a fare il gesto delle 3 dita Ma la sai l'età anagrafica della tua squadra O no Inzaghi fa giocare bene le squadre ma come cattiveria non ne ha molta e soprattutto non riesce mai a cambiare lo spartito. Speravo che, con l'esperienza dello scudetto perso, avesse imparato ma mi sbagliavo. Vogliamo dire chi non sta in piedi? Non facciamo nomi ma io le partite le guardo e non scrivo a caso Finalmente l'anno prossimo non vedrò più Correa - mai visto un bidone simile a 31 milioni - e Arnautovic. Ci rimarrà da vedere Taremi fino al 30 6 27. E qui vorrei sapere se qualcuno l'aveva mai visto giocare Per non parlare di Zelinsky. Se non ci sono soldi fate giocare i giovani: Sebastiano, che a me non piace, o Pio Esposito non possono entrare peggio di Taremi o Correa. Uno Zanotti sbolognato in Svizzera per 2 milioni non faceva comodo per qualche spezzone di partita ? Se non altro per non rompere Dumfriese che fino all Atalanta le ha giocate tutte. Si ragiona di Stankovic ma non è maturo. Perfetto. Mettiamo Zelinsky che lui è maturo sicuramente e poi ha tanta grinta !! A gennaio bastava prendere una punta. Ma bastava poco. Un Cambiaghi che non fa gol neanche a porta vuota, sarebbe servito 100 volte più di Taremi Arnautovic e Correa messi insieme. Almeno avrebbe risparmiato qualche mezz'ora a Thuram. E basta argentini tipo Palacios. Non si è preso Leoni che costava meno e diventerà un signor giocatore per un argentino sconosciuto, alto e lento, che ho visto giocare col Monza (dico Monza!!) in maniera ignobile, spaesato, senza grinta e senza costrutto Se il mister non si fida dei giovani o non sa giocare con loro o non ci crede, bisogna che cambi. O che sia cambiato lui Certo ha portato tanti soldi dalla C L ma "tituli" ne ha portati pochini".

Maurizio

"Purtroppo, sta accadendo quello che nessun tifoso sperava succedesse! Ormai, sembra che siamo in caduta libera ed occorre davvero una grossa inversione di tendenza per non rischiare di rendere disastroso, a livello di risultati calcistici, questo finale di stagione. Non è il momento di fare il processo a nessuno, anche se altre volte abbiamo visto quest’anno prestazioni inguardabili! La delusione maggiore oggi è rappresentata dall'ennesima prestazione negativa di alcuni giocatori i quali avrebbero dovuto prendere per mano questa squadra nei momenti di difficoltà e mi riferisco, in particolare, ai componenti del centrocampo ed a Lautaro. Per come erano andate le cose negli ultimi tempi, oggi ci giocavamo una partita importantissima, non solo per il campionato, eppure la prestazione è stata molto insufficiente, aldilà delle affermazioni dei giocatori e di Inzaghi. Purtroppo, i vari Barella, Dimarco, Lautaro, Calhanoglu anche oggi hanno offerto giocate a dir poco bislacche ed anche Inzaghi, forse, avrebbe dovuto mettere in campo una formazione iniziale diversa: un Dimarco in queste condizioni è impresentabile (e non è la prima volta!), come anche un Barella in queste condizioni è inspiegabile. Abbiamo applaudito e gioito per le straordinarie prestazioni fatte lo scorso anno e non si riesce proprio a comprendere come si possa passare, in così breve tempo, a prestazioni tanto diverse, tenuto conto che solo in rare occasioni quest’anno si è vista l’Inter giocare davvero bene. Aldilà dello giocare bene, purtroppo, oggi è scesa in campo ancora una volta una squadra svuotata, a corto di idee, con la lingua di fuori, andare avanti più per inerzia, senza produrre gioco, né occasioni! Checché ne dica Inzaghi e ne scriva qualcuno, questa squadra sta offrendo un “crescendo” di prestazioni insufficienti e non per colpa dell’età della rosa, visto che i vari Acerbi, De Vrij (quando è stato chiamato in causa) e Sommer ultimamente figurano tra i migliori. E’ ovvio che da qualche partita noi tifosi ci auguriamo che si possa verificare una svolta nelle prestazioni della squadra e chissà che, visto anche il calore e l’affetto dei tifosi manifestato oggi a s. Siro, ciò non possa avvenire a partire dalla partita di Champions. Forza Inter, sempre".

Luigi