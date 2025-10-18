Rifinitura appena conclusa a Trigoria per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista della partita di questa sera contro l'Inter. Il tecnico, secondo Sky Sport, sta maturando un'idea per dare vivacità ad un attacco sin qui piuttosto sterile: mettere insieme Paulo Dybala, Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. In particolare, la Joya ha lavorato molto durante la sosta e fornito risultati confortanti negli ultimi test anche in merito alla tenuta atletica e quindi potrebbe essere lanciato dal primo minuto per creare maggiore spazio lì davanti favorendo l'inserimento dei centrocampisti. Sarà Tsimikas a sostituire Angelino in difesa, confermato Wesley a destra.