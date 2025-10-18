Notizie importanti giungono dall'Inghilterra a propsito di Marc Guéhi, il difensore del Crystal Palace il cui nome è circolato in orbita Inter nell'ambito dell'eventuale sostituzione di Yann Bisseck. Parlando in conferenza stampa prima della partita contro il Tottenham, il tecnico della compagine rossoblu Oliver Glasner ha praticamente annunciato che il giocatore francese lascerà gli Eagles a parametro zero la prossima estate: "Credo che Marc ci abbia già detto che non firmerà un nuovo contratto, quindi se ne andrà l'anno prossimo", ha detto Glasner.

L'ex allenatore dell'Eintracht Francoforte ha aggiunto: "Il club voleva che rimanesse. Hanno offerto a Marc un nuovo contratto. Ma lui ha detto: 'No, voglio fare qualcosa di diverso'. Ed è normale. Per noi ora si pone la questione di come affrontare questa situazione? Qual è il modo migliore per portare a termine questo prossimo passo?".