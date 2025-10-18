Partendo dalle modifiche delle squadre del Fantacalcio di Ivan Zazzaroni, Fabio Caressa, nel corso di 'Deejay Football Club', spiega come il passatempo che coinvolge milioni di italiani sia, specie nelle generazioni più giovani, una sorta di ancora di salvezza per il campionato senza la quale ci sarebbe un seguito decisamente inferiore. Per poi lanciare una critica nei confronti della disposizione oraria delle partite della Serie A: "Perché non si mettono più partite insieme alle ore 15? In questo modo la gente le seguirebbe di più anche per il Fantacalcio. Ci sono troppi slot, andrebbero accorpate 3-4 partite la domenica alle 15. Così è dispersivo, non posso alzarmi la mattina chiedendomi ogni giorno che partita ci sia. E il fatto che lo dica io che ci lavoro non va bene, perché non riesco a stare dietro".