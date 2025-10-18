La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita ai residenti in Lombardia dei biglietti per la sfida del prossimo 25 ottobre che vedrà di fronte la formazione di Antonio Conte e l'Inter al Maradona. Potranno pertanto accedere al settore ospiti solo i possessori di fidelity card dell'Inter sottoscritta prima dell'8 ottobre 2025, non residenti nella Regione Lombardia. Nella nota sufficiale si legge: "Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie".

Intanto, è già stato registrato il sold-out per questo big match con oltre 50mila spettatori presenti e una vendita libera dove i biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti.