Chi è migliore tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda? Questa è la prima domanda alla quale Beppe Bergomi è chiamato a rispondere nel corso del suo intervento su 'Deejay Football Club' su Radio Deejay: "Adesso Pio Esposito: è in Nazionale, gioca e ha segnato, in questo momento è meglio lui. Vero che ha tre anni in più di Camarda rispetto al quale ha caratteristiche diverse, perché è più bravo a giocare spalle alla porta e a colpire di testa mentre Camarda è più veloce. Poi Esposito ha fatto più esperienza, con due campionati di Serie B fatti bene. All'Inter è in una situazione ideale, tutti gli vogliono bene quindi può maturare ancora di più. Anche se quello che mi piace di più è la sua maturità: segna ed esulta il giusto, lo vedo maturo per i venti anni che ha. Questo mi fa ben sperare".

Il discorso si sposta poi sulla partita di questa sera tra Roma e Inter: "Penso che l'Inter non snaturerà il suo modo di giocare. Chivu non ha snaturato l'Inter, magari ha inserito qualche pressione in più e la squadra è più alta. Ma perché ha messo un giocatore come Manuel Akanji al posto di Benjamin Pavard che era in calo. Lui ha delle conoscenze derivanti dall'avere giocato con Pep Guardiola, questo permette all'Inter di essere più aggressiva. L'Inter dell'anno scorso di questo periodo dava goleade a tutti, era una squadra fresca. La squadra è rimasta la stessa e gioca lo stesso calcio, forse la posizione più offensiva di Hakan Calhanoglu gli permette di essere più aggressivo. Poi mi piace tantissimo il lavoro delle due punte".