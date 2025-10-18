Intervistato da Tuttosport, l'ex calciatore Marco Tardelli che ampiamente ha risposto sul calcio italiano, sulla Juventus di Tudor e la lotta scudetto appena iniziata, ha parlato anche di alcuni giocatori dell'Inter e dello zoccolo duro italiano, tipico solo della squadra di Chivu.

In Italia, tra le big, solo l’Inter vanta uno zoccolo azzurro. Penso a Barella, Bastoni, Dimarco, Acerbi...

"Sì, e sono gli unici ad essersi quantomeno avvicinati alla vittoria della Champions. Non credo sia un caso. Avere un gruppo di senatori azzurri è un presupposto fondamentale. Ma non mi fraintenda: non sono contro gli stranieri. Al mio fianco ne ho avuti di straordinari nel corso della carriera. Quindi ben vengano, a patto che siano forti e che contemporaneamente si continuino a formare i giovani italiani. Non voglio più veder squadre di Serie A con 11 stranieri in campo".

C’è un giocatore tra gli azzurri di oggi in cui rivede - per verve, foga e spirito - il suo urlo?

"Dico Barella: mi piace molto".