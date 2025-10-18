Roma-Inter è anche la gara del faccia a faccia col proprio passato. Lo è per Cristian Chivu quanto per Gian Piero Gasperini, entrambi ex della gara in questione: il primo da calciatore, il secondo nel più brutto periodo da allenatore. Ma se l'ex allenatore dell'Atalanta quando vede l'Inter vede solo nero quella di questa sera è una prova d'esame. "Al netto delle decisioni sui singoli, Roma-Inter è un'asticella alta così per Koné e compagni, che un avversario di prima fascia finora non l'hanno ancora incontrato. È un esame, appunto, per la miglior difesa d'Europa (i 5 tornei top) di tutto il 2025, con 13 gol subiti in campionato: stasera pero c'è di fronte il miglior attacco della serie A" come si legge sul Corriere della Sera che sottolinea: "È un esame pure per lo stesso Gasperini" che ha chiesto alla squadra "una partita coraggiosa contro una squadra con un organico superiore".

L'entusiasmo in città è alto in vista del match ma anche in relazione all'ottimo inizio stagionale, il migliore dell'era Friedkin, "che la scorsa settimana all'assemblea Efc (ex Eca) ha dialogato a più riprese con il collega nerazzurro Beppe Marotta. I rapporti tra i due club sono ottimi, in termini strategici".