Scorrendo le distinte di Torino-Napoli, si notano due assenze pesanti dell'ultima ora tra gli azzurri: Antonio Conte, infatti, dovrà fare a meno sia di Scott McTominay che di Rasmus Hojlund. Secondo quanto riferisce DAZN, lo scozzese ha accusato un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre il danese un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le loro condizioni saranno da valutare in vista delle prossime partite dei partenopei che, nel giro di sette giorni, affronteranno prima il PSV in Champions e poi l'Inter in campionato.