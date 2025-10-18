Nico Paz è uno dei temi caldi della conferenza che Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha tenuto alla vigilia della partita contro la Juventus. Il discorso tocca anche il futuro del talentuoso argentino, che il Real Madrid è certo di riportare alla base in un futuro prossimo. Ludi in tal senso non si sbilancia: "Normale che finché una cosa non è definita non posso commentare. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d'Europa. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra. Gioca in una mattonella dove ci sono tanti giocatori del Real Madrid. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così, che lui poi stia da dio qui. Il Real sicuramente ci sta restituendo il fatto che abbiamo lavorato bene con Nico Paz, anche per Jacobo Ramon. Come si definirà la cosa? Non lo so, c'è un contratto scritto e dei diritti. A meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta. Il suo destino dipende da lui".