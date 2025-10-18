Torna a sorridere l'Inter Under 20 di Benito Carbone che regola con un rotondo 3-0 il Napoli fanalino di coda della Primavera 1 e si rilancia in classifica. Il tecnico nerazzurro, commenta il successo coi cronisti presenti tra i quali l'inviato di FcInterNews.it:

Partiamo dal risultato, era fondamentale ritrovare i tre punti che mancavano dalla prima giornata.

"Era fondamentale più che altro fare una buona prestazione contro una squadra che gioca bene al calcio, che era seconda palla. Oggi le abbiamo impedito di non giocare, quindi la squadra ha fatto un'ottima prestazione che ha portato ai tre punti che sono sempre importanti per il morale. Anche quando non siamo riusciti a vincere abbiamo fatto ottime prestazioni, mancava la vittoria che è arrivata oggi giocando anche discretamente bene. A volte forziamo troppo la giocata, dobbiamo migliorare ma sono molto contento della partita e di come sono riusciti a interpretarla. Non era facile perché magari arrivano 3-4 giocatori dell'Under 23 ed è diffiicile essere determinanti e aiutare la squadra. Sono contento anche per loro che hanno fatto una grande partita. Era importante per Berenbruch che tornasse a giocare, oggi gli abbiamo fatto fare 45 minuti".

FcIN - Zouin al secondo gol in tre partite sta diventando un leader. E anche Marello ha fatto bene.

"Parlo tranquillamente dei singoli, ma credo che tutta la squadra sta crescendo. Marello sta crescendo continuamente ma glielo dico da sempre, Zouin quando è in una forma devastante diventa determinante in tutte le partite. Quando ha dei problemi fisici bisogna aspettare che rientri nella forma migliore, ma credo che stiamo arrivando all'obiettivo di mettere i giocatori in una forma migliore e farli crescere. Diamogli tempo, dobbiamo solo lavorare perché solo così si può arrivare ai risultati".

L'attacco è tornato a fare gol e la difesa è rimasta inviolata.

"Quando manca un giocatore come Iddrissou diventa difficile, anche se abbiamo altri giocatori come Kukulis che ha fatto una partita e ha segnato. Oggi sono stati determinanti gli esterni, Pinotti è entrato e ha segnato. Magari per 2-3 partite non riesci a trovare la giocata invece oggi hanno fatto il lavoro che dovrebbero fare sempre e che sanno fare. Dobbiamo solo avere pazienza, stimolarli e continuare a motivarli nel modo giusto per farli crescere. Bisogna aspettarli perché sono ragazzi; ci sono momenti positivi e negativi, speriamo che quelli negativi siano passati".