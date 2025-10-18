L'Inter U20 di Benny Carbone ritrova la vittoria dopo quasi due mesi, imponendosi 2-0 sul Napoli in casa nell'ottava giornata di campionato. Ecco gli Up&Down nerazzurri.

RISING STAR

Zouin - MVP indiscusso della gara: non solo per il raddoppio su punizione che ha messo una seria ipoteca sul match già al 9' del primo tempo, ma per la qualità che mette in ogni giocata e l'imprevedibilità che lo porta ad avere su di sè il raddoppio sistematico della difesa napoletana.

UP

Iddrissou - Una sentenza in area di rigore: al primo pallone buono buca Lattisi di testa, facendo valere i suoi centimetri da vero ariete d'area. Dialoga con i compagni e sfiora anche il raddoppio a fine primo tempo, per poi gestire e gestirsi nella ripresa.

Pinotti - Entra e segna subito il gol che mette la parola fine sulla gara, premiato dal servizio di Mosconi sul secondo palo. Primo gol in Primavera per lui.

Marello - Prestazione convincente per il numero 3 interista, che svolge un buon lavoro difensivo ed offensivo, servendo l'assist per il vantaggio di Iddrissou