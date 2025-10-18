Riparte pianissimo la Serie A dopo la sosta, proponendo due partite soporifere in apertura della settima giornata che oggi in cartellone prevede anche Torino-Napoli e Roma-Inter. Zero i gol fatti tra il Via del Mare e l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, dove Lecce e Pisa si sono spartiti la posta in palio senza farsi del male rispettivamente con Sassuolo e Verona. Un punto che dà continuità alle squadre di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso, mentre non sposta granché per le prospettive salvezza dei toscani e degli scaligeri.