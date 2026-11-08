Il grande protagonista dell'ultimo periodo in casa Inter, Djed Spence, ha risposto alle domande di Sky prima del fischio d'inizio della partita contro il Como: "Affronteremo questa partita con la stessa mentaalità di Rotterdam, è stata una bella vittoria e vogliamo continuare così. Sappiamo che il Como metterà tanta intensità in campo, dobbiamo essere allo stesso livello con l'obiettivo di ottenere la vittoria".

Quale sarà l'atteggiamento del Como dopo il 9-1 a Lens in Champions League?
"Saranno in fiducia, vorranno dimostrare il loro valore e vincere anche qui. Come detto il Como mette tanta intensità in campo, dobbiamo rimanere al loro livello e provare a vincere noi".

Come ti senti dopo due partite complete?
"Mi sento bene, sto ancora recuperando giorno dopo giorno, ma sto sempre meglio e sto ritrovando sempre più il ritmo partita".

Sezione: News / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 17:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.