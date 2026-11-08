L’esterno nerazzurro Djed Spence parla così a Inter TV prima della sfida contro il Como: “Affrontiamo una squadra che mette in campo grande intensità, dovremo stare attenti, ovviamente speriamo di vincere. Stiamo bene, siamo felici della vittoria a Rotterdam, ovviamente dobbiamo restare concentrati e vincere stasera”, ha concluso.

Sezione: Focus / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 17:19
Autore: Ludovica Ferrante
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