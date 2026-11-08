L'Inter ricorda Sandro Mazzola nel giorno del suo compleanno. "Sandro Mazzola era uno di noi: uno dei migliori, una di quelle persone che sanno lasciare segni indelebili nella storia. Sandro era l'Inter e l'Inter si riconosceva in tutto e per tutto nella sua classe, nei suoi valori incrollabili, nella sua dedizione totale, nel suo amore filiale verso i colori nerazzurri", si legge nel messaggio del club nerazzurro.

"'L'Inter è una mamma per me', ha raccontato nella sua ultima intervista ai canali nerazzurri: la mamma di un bambino che a 6 anni aveva attraversato una tragedia, la perdita di un padre leggendario come Valentino, capitano del Grande Torino, nel disastro di Superga. Per Mazzola l'Inter è stata una seconda famiglia, tanto da darle tutto ciò che aveva, diventando uno dei suoi figli prediletti - ricorda l'Inter -. 17 stagioni, 565 partite ufficiali, 158 gol, una sola maglia per tutta la vita: da giocatore, con il numero 8 o 10 sulla schiena, da capitano, da dirigente, da leggenda eterna. Sandro ha portato l'Inter dove non era mai stata: in cima all'Europa e sul tetto del Mondo, per due volte, stella luminosa di quella Grande Inter che ha scritto la storia del calcio italiano, l'unica squadra del nostro Paese a meritare questo aggettivo dopo il Torino di papà Valentino".

"Quando Sandro se n'è andato lo scorso mese di settembre si è portato via un pezzo di noi, di tutti gli interisti: non solo di chi l'ha visto giocare, ma anche di tutti coloro che sognano a tinte nerazzurre, immaginandosi cosa si potesse provare a vedere giocare un fuoriclasse del suo livello. Mazzola non sarà mai un ricordo sbiadito o una pagina di un vecchio giornale: Sandro vive nei trofei custoditi all'Inter HQ, nel cuore di chi l'ha conosciuto, in ogni ragazzo che vestendo una maglia nerazzurra spera di poter rivivere le sue avventure - conclude il club nerazzurro -. Sandro Mazzola sarà per sempre con noi e in questo 8 novembre, giorno del suo compleanno, il suo ricordo si ravviva con ancora più forza e ancora una volta diventa esempio, per raccontarci cosa significa essere interisti, illuminandoci all'improvviso come quando, inaspettatamente, il suo sorriso gentile spuntava sotto i suoi baffi. Tanti auguri Sandro, uno di noi".