Dodici gol in trasferta in Champions League per Inter e Como, protagoniste di due prestazioni dominanti rispettivamente a Rotterdam e Lens. Numeri che alimentano le aspettative per lo scontro diretto di San Siro, un appuntamento importante per entrambe le squadre e per i rispettivi allenatori, Cristian Chivu e Cesc Fabregas.

Le due formazioni arrivano alla sfida con un'identità europea ben definita. Come riportato dal Corriere dello Sport l'Inter, forte delle recenti finali di Champions disputate, punta sulla propria esperienza e sulla superiorità fisica e atletica. Il Como, invece, ha conquistato consensi grazie a un calcio tecnico e collettivo, capace di mettere in difficoltà anche avversari di alto livello. Tra i protagonisti più attesi c'è Nico Paz, riferimento tecnico della squadra, ma anche Douvikas, reduce da una tripletta europea e già protagonista con cinque gol in campionato e sei in Champions League.

Uno dei temi centrali sarà il confronto sulle corsie esterne. L'Inter costruisce gran parte della propria manovra attraverso le accelerazioni di Spence e Dimarco, con il supporto di Bastoni. Il Como proverà a rispondere con il proprio gioco aggressivo e con terzini capaci di accompagnare costantemente la manovra offensiva.

A centrocampo sarà fondamentale il lavoro di Perrone, Milla e Da Cunha, interpreti dotati di qualità tecnica, visione e capacità di gestire il possesso. L'obiettivo dell'Inter sarà limitarne le fonti di gioco, impedendo ai centrocampisti di Fabregas di costruire la manovra.

Attenzione anche alla solidità difensiva del Como, che ha fatto della compattezza uno dei suoi punti di forza. Per Esposito, Thuram e Bonny si preannuncia una partita particolarmente impegnativa. Una sfida tra due filosofie diverse: da una parte la tecnica e il palleggio dei lariani, dall'altra la forza atletica e la capacità offensiva dei nerazzurri.