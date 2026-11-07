La vita in Romagna, il rapporto col fratello gemello Stiven e la voglia di arrivare in A con il Cesena. Christian Shpendi, attaccante dei romagnoli, si racconta a tutto tondo in un'intervista a SportWeek nella quale viene invitato a creare quello che rappresenta per lui il prototipo di attaccante perfetto. Svelando la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo ("È il mio idolo") e citando anche Lionel Messi e Karim Benzema, Shpendi rivela di avere un riferimento preciso guardando in Serie A: "Lautaro Martinez. Per i numeri, per la grinta, per il carattere. Studio tantissimo da lui". 

Sezione: Copertina / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 12:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.