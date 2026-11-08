Nel post-partita di Inter-Como, si è presentato ai microfoni di DAZN, Hakan Calhanoglu, che ha parlato così del successo dei nerazzurri: "Sicuramente nelle ultime due partite abbiamo fatto meglio rispetto al derby. La strada è quella giusta, abbiamo fame e spirito. Oggi eravamo pronti su tutti i duelli. Sono tranquillo, faccio il mio lavoro. Amo i miei compagni, la strada va avanti e si rivedrà. Non c'è da fare tanto casino. Io faccio il mio, vedremo cosa succede".