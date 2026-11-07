Il futuro di Hakan Calhanoglu sarà ancora con la maglia nerazzurra? Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 ed è evidente che prossimamente le parti si metteranno al tavolo per chiarire definitivamente la questione legata al rinnovo. Nel corso della trasmissione Caffé Di Marzio, il podcast tra TMW e il sito del giornalista di Sky, si è parlato anche di Calhanoglu e Di Marzio ha riferito che le volontà di Calhanoglu sono chiare: vuole restare all'Inter. L'input fornito ai suoi agenti è chiaro, ma vuole essere trattato come un calciatore importante e la base del ragionamento prevederebbe un prolungamento quantomeno biennale degli accordi.