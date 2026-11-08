Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti a margine del Charity Event 2006 di Stelle nello Sport: "Per me è un'occasione fantastica per tornare a Genova e rivedere tanti amici, questo riconoscimento prestigioso è un grande orgoglio", le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
La Roma è partita davvero forte con lei.
"Sì, una storia più breve, di un anno e mezzo, però anche questa meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore".
Sul derby d'alta quota e il momento dell'Inter
Siete a due punti dalla Lazio: si aspettava un derby per lo scudetto?
"Sicuramente è una sorpresa un po' per tutti, ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile".
Il risultato di Inter-Como così netto se lo aspettava?
"Sapevo che erano 2-0, non so come sia finita. Confermato? Beh, che l'Inter sia una grande squadra si sa, lo è anche il Como. Questo comunque dà ancora maggior valore al campionato che mi sembra sia veramente equilibrato e straordinario".
Autore: Ludovica Ferrante
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