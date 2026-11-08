Ai microfoni di Inter TV è intervenuto Carlos Augusto per commentare il match vinto per 2-0 oggi a San Siro contro il Como: “Devo ringraziare i miei compagni perché abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento per il momento che sto vivendo ora, sono in fiducia e sappiamo che quando c’è la fiducia a volte le voce girano meglio. Ho 27 anni, ho tante cose da migliorare ma ho compagni straordinari che mi aiutano. Devo continuare così per aiutare l’Inter che è la cosa più importante”.

Sulla gara di stasera: “Loro hanno grande qualità, abbiamo cercato di giocare più aggressivi per togliergli palla e spazio. Abbiamo sofferto un po’ a inizio stagione, ma in queste partite abbiamo fatto bene anche grazie ai centrocampisti e agli attaccanti. Tutti devono lavorare bene insieme per fare una grande partita”.

Sulla vittoria prima della sosta: “È stato un mese molto complicato, ci sono state nove partite, ma abbiamo dimostrato di saper fare sempre il nostro lavoro. Ci sono stati questi momenti anche negli anni scorsi, a novembre torneremo e possiamo dare ancora grandi soddisfazioni ai tifosi”.