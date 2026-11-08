Paolo Condò definisce 'partitona' la sfida di cartello dell'undicesima giornata di Serie A che stasera, a San Siro, metterà di fronte Inter e Como. "L'Inter ha tamponato i crac del derby con la vittoria di Rotterdam, se batte ancora il Como riprende la velocità di crociera. Ma la parola chiave è 'ancora', perché le freccette di Fabregas vanno ogni volta più vicine al bersaglio", il pensiero scritto dal giornalista nel suo editoriale per il Corriere della Sera.