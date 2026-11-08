Cesc Fabregas prepara il suo Como in vista della sfida contro l'Inter. I biancoblù dovranno fare a meno di Chalobah, Kean, Jesus Rodriguez, Addai e Diao. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1. Davanti a Butez, la linea difensiva sarà composta da Couto, Ramón, Kempf e Álex Valle. In mediana spazio alla coppia Perrone-Milla, chiamata a garantire equilibrio e qualità nella gestione del pallone.

Sulla trequarti agiranno Da Cunha, Baturina e Nico Paz, con quest'ultimo libero di muoversi alle spalle dell'unica punta Douvikas, riferimento offensivo della formazione lariana.

La probabile formazione

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt; Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Baturina, Da Cunha, Paz; Douvikas.