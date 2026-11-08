Intervistato da DAZN, il portiere del Como, Robert Sanchez, ha parlato nel pre-partita dell'incontro con l'Inter. Le sue parole: "Siamo pronti per affrontare una squadra fortissima, che sa rimontare anche quando va in svantaggio. Andiamo per cercare di ottenere il massimo", le parole dell'estremo difensore scelto al posto di Butez.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 17:27
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione