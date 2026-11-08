Marcus Thuram a fine partita ha commentato così a Sky la vittoria sul Como: "Sono tre punti, una partita gestita bene in casa con un avversario forte, abbiamo fatto il massimo e abbiamo vinto. Io arrabbiato l'ultima partita? Nessuno mi fa arrabbiare sono tranquillo".

Sezione: News / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 20:10
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.