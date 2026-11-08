Gennaro Gattuso tecnico della Lazio, ha parlato a DAZN dopo il pareggio maturato sul campo del Napoli: "La classifica non dobbiamo vederla, adesso recuperiamo con tre giorni liberi. Poi giovedì ricominciamo, bisogna mettere benzina e non guardare nulla perché c'entriamo poco con quelle posizioni. Questi ragionamenti vanno fatti nelle ultime 6-7 partite, adesso va messo fieno in cascina".

Come valuta la prova di Frattesi?

"Lui è un capoccione, deve toccare la palla perché si sente fuori dalla partita. Ma secondo me ci sono pochi invasori come lui, dovrebbe farlo di più ma lui si fissa. Secondo me nel secondo tempo potevamo fare qualche gol in più, però ci teniamo la prestazione. Oggi sono veramente soddisfatto".