Inter e Como sono reduci da due bellissime affermazioni in Champions League. Se da un lato i nerazzurri hanno dominato a Rotterdam, la prova dei lariani è stata incredibilmente devastante, realizzando nove gol sul campo del Lens. La formazione di Fabregas, dopo un'annata, quella scorsa, dove doveva assestarsi difensivamente, sembra aver trovato le coordinate dell'equilibrio. Ecco perché non sarà affatto semplice per i nerazzurri riuscire a pungere. Quale canovaccio tattico ci attendiamo questa sera?

Sicuramente Inter e Como amano ricercare con istanza immediata la verticalità, provando a far male senza indugio ogni volta che c'è spazio. L'assenza di Lautaro Martinez, ovviamente, pesa e non poco per l'economia offensiva interista. Ecco perché sarà fondamentale l'apporto di Thuram, alla sua nona apparizione consecutiva da titolare.

Prendendo in considerazione le ultime 5 giornate di campionato, solamente la Lazio ha ottenuto il punteggio pieno, totalizzando 15 punti frutto di 16 gol fatti e solo 5 subiti. Subito dopo c'è il Como di Fabregas, che di punti ne ha messi a referto 13 nelle ultime cinque giornate. Poi troviamo Inter, Bologna e Genoa a quota 12, dunque la Roma seguita da Milan e Frosinone.

Ci si aspetta una manifestazione di calcio europeo a San Siro. Fabregas e Chivu sono consapevoli di essere all'avanguardia. E, guardando la classifica, i punti pesano e non poco.