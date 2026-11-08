Mancano ormai pochissimi istanti al fischio d'inizio del big match di Serie A tra Inter e Como, ultimo impegno dei nerazzurri prima della sosta per le Nazionali. In questo senso, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita.

Il Como può essere una contendente per lo Scudetto?

"Per tutto quello che hanno fatto l'anno scorso e che stanno confermando quest'anno direi che certamente possono ambire allo Scudetto come tutte le altre squadre di una classifica molto corta".

Hanno messo tutti i loro avversari sotto e sono una squadra internazionale. Che partita si aspetta?

"Difficile perché sappiamo quanto è cresciuto questo Como. Fanno vedere palleggio, intensità e tante altre cose che facciamo bene. Dovremo essere la nostra miglior versione".

Qual è la miglior versione di Inter che ha visto?

"Sempre questione di equilibrio. Quando si rimane orientati bisogna essere aggressivi e quando si perde una pressione bisogna avere voglia di tornare a difendere la porta. Quindi bisogna stare un po' più bassi e impostare meglio la pressione successiva. Questo è il calcio internazionale e non l'ho inventato io: è il calcio di una squadra evoluta che mette bene pressione. Dal punto di vista collettivo sono molto ben organizzati e ogni tanto giocano con un blocco medio-basso".

Servirà una difesa che vada a prendere questi loro esterni che si accentrano molto. Vi siete allenati su questo?

"Sappiamo che a loro mancano esterni da 1 vs 1 ma che mettono trequartisti finti che vanno più sull'esterno. Dovremo avere quella voglia giusta di andare a vincere i contrasti, i duelli e qualche duello in più per cercare di controllarli meglio e proporre quello che vuoi tu".