Un'ottima Inter regola 2-0 il Como al Meazza con una prova di forza. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella partita contro i lariani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

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Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 20:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.