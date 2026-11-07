L'Inter si prepara in questa vigilia di big match. Il successo a dir poco roboante del Como contro l'Inter ha acceso e non poco i riflettori su San Siro. In ottica formazioni sono due i dubbi principali per Cristian Chivu. Secondo quanto riferisce Sky Sport, in porta ci sarà ovviamente Martinez, con il trio difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni dal 1'. In mezzo al campo si contendono una maglia Zielinski e Sucic, al fianco di Barella e Calhanoglu. Sugli esterni agiranno Spence a destra e Dimarco a sinistra.

Entrambi vogliono dare seguito alla prova di Rotterdam e sarà fondamentale una pressione costante sulle fasce per impensierire una squadra come il Como che pressa alta e potrebbe concedere qualcosa sulle corsie esterne. In attacco Esposito sembra in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram.